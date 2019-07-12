РИАМО - 12 июл. Капитальный ремонт в Мочильской средней школе городского округа Серебряные Пруды позволит разместить на ее базе детский сад «Светлячок», работы по ремонту уже начались, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Мочильская средняя общеобразовательная школа построена в 1980 году на 392 места. За время эксплуатации учреждения капитальный ремонт не проводился. Физический износ строительных конструкций и инженерных коммуникаций здания составляет от 50 до 80%.

«По заключению МУП «Управление капитального строительства», необходимо провести капитальный ремонт помещений, системы горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, фасада здания (с утеплением), замену электропроводки, оконных блоков и перегородок, ограждения, благоустройство территории», - говорится в сообщении.

Проведены конкурсные процедуры в виде аукциона, заключены контракты. Работы начались и проводятся в соответствии с графиком.

«Проведение капитального ремонта в Мочильской средней школе позволит создать условия для функционирования на ее базе детского сада «Светлячок», - добавляется в материале.

Дети дошкольного и школьного возраста получат возможность обучаться и воспитываться в здании, отвечающем современным требованиям и стандартам.