РИАМО - 12 июл. Завершить работы по благоустройству пешеходной зоны на улице Ремесленной в Серебряных Прудах планируется до 1 октября текущего года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в городском округе Серебряные Пруды проводятся мероприятия по благоустройству пешеходной зоны на улице Ремесленной с прилегающим сквером, части улицы 50 лет ВЛКСМ и сквера у Знаменской церкви.

«Администрацией городского округа проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика на проведение работ, заключены муниципальные контракты. В 2019 году ремонтные работы пройдут по 1, 5 и 6 этапу», - говорится в сообщении.

Благоустроить пешеходную зону на улице Ремесленной планируется до 1 октября 2019 года.