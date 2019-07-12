РИАМО – 12 июл. Прямую трансляцию официального Instagram-аккаунта министерства жилищной политики Московской области 16 июля посвятят теме: «С чего начать проектирование объектов нежилого назначения», она начнется в 16:00, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В качестве экспертов выступят специалисты центра содействия строительству (ЦСС) при правительстве Московской области. Подобные трансляции Минжилполитики региона планирует проводить на регулярной основе.

«В рамках эфиров представители ЦСС подробно расскажут о том, с чего начать реализацию инвестиционных проектов, о цифровых возможностях центра содействия строительству, сокращающих сроки вывода проектов на стройку», – говорится в сообщении.

Поучаствовать в эфире рекомендуют работникам муниципальных образований, проектировщикам, застройщикам, техническим разработчикам, потенциальным застройщикам и всем желающим.

ЦСС при правительстве Московской области основали в 2017 году. Это первый проектный офис на территории России. На территории центра трудятся специалисты 12 органов исполнительной власти и 11 организаций.

Спустя два года после начала работы центра отметили, что скорость выхода проектов на стройку увеличилась на 26%, а отказов и просрочек по услугам стало заметно меньше.