РИАМО - 12 июл. Ремонт автомобильных дорог общего пользования проведут в 10 населенных пунктах городского округа Серебряные Пруды в текущем году, уже завершено 84% от запланированного объема работ, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Серебряные Пруды Московской области» на 2018-2022 годы проводятся мероприятия по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 10 населенных пунктах», - говорится в сообщении.

Работы проведут в поселке Успенский, селе Подхожее, деревне Озерки, селе Куребино, деревне Серково, селе Глубокое, поселке Дмитриевский, селе Узуново, Серебряных Прудах, деревне Барыково. Ремонт работы планируется завершить до 1 сентября.

Администрацией городского округа проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика на ремонт асфальтового покрытия, заключены муниципальные контракты.

На сегодняшний день отремонтировано 6,4 километра дорог общей площадью 27 590 квадратных метров. От запланированного объема выполнено 84%.