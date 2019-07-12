РИАМО – 12 июл. Жильцы аварийного дома в селе Усово Одинцовского городского округа въедут в благоустроенное новое жилье до конца текущего года, на данный момент в аварийном здании проживают 9 семей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Обследование технического состояния строительных конструкций дома показало, что здание износилось на 62,3%. Жителей этого дома переселят по утвержденной муниципальной программе.

«В соответствии с программой, из многоквартирного дома №62 в селе Усово будут переселены 9 семей, суммарно это 21 человек. Для них будут приобретены 10 квартир общей площадью более 483 квадратных метров», – заявил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Проект бюджета сельского поселения Барвихинское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, предусматривающий наличие финансирования в объеме более 46 миллионов рублей на реализацию мероприятий по расселению граждан из многоквартирного дома №62 в селе Усово, прошел проверки Финансово-казначейского управления муниципалитета, Контрольно-счетной палаты и был вынесен на публичные слушания. Проект получил одобрение со стороны сельского поселения Барвихинское.