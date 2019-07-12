РИАМО - 12 июл. ООО «Заречье» в Дмитровском городском округе уклонилось от проверки на соблюдение требований земельного законодательства РФ, которую ему назначило управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Компанию проинформировали о сроках проверки и необходимости присутствия законного представителя организации. Также из ведомства прислали копию распоряжения с перечнем документов, которые требуются при мониторинге. Никто из ООО «Заречье» не пришел, документы тоже не предоставили.

«В июне 2019 года по факту уклонения от проверки в отношении ООО «Заречье» был составлен акт о противодействии проверке и протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.4.1 кодекса административных правонарушений РФ за воспрепятствование законной деятельности должностного лица управления», — говорится в сообщении.

Дело передали в судебный участок №28 Дмитровского судебного района Московской области для привлечения юридического лица к административной ответственности.

В конце июня 2019 года решением мирового суда ООО «Заречье» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 19.4.1 кодекса административных правонарушений РФ в виде наложения административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.