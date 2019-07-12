РИАМО - 12 июл. Благотворительный фонд «Воскресение» собирает пожертвования на возведение Главного храма Вооруженных Сил России в подмосковном парке «Патриот», сделать пожертвование можно с помощью СМС, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Главный храм Вооруженных сил РФ заложен в сентябре 2018 года в присутствии первых лиц государства. Его возводят на добровольные пожертвования. Храм планируют открыть в 2020 году в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

«Храмовый комплекс — это символ многовековой истории подвига Российского воинства во славу Отечества. Мы призываем Вас отдать дань уважения и памяти воинам, спасшим Отечество от порабощения и мир от коричневой чумы фашизма, внести добровольные пожертвования на счет специально созданного благотворительного фонда «Воскресение», - говорится в сообщении.

Сделать пожертвование можно, отправив через СМС слово «Армия» на короткий номер 3443.

Как уточняется на сайте фонда, художники и художественные мастерские, задействованные в работе по изготовлению предметов внутреннего и внешнего убранства храма, регулярно информируют руководство фонда о ходе выполнения работ согласно заключенным договорам.

Храмовый комплекс, спроектированный в монументальном русско-византийском стиле, будет пронизан символикой, связанной с Великой Отечественной войной. Диаметр центрального подкупольного барабана составит 19,45 метра (в честь года Победы в Великой Отечественной войне), высота малых куполов – 14,18 метра (война длилась 1418 дней), высота звонницы - 75 метров (открытие храма планируется в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне).

Высота храма с пятью куполами и звонницей составит 95 метров, площадь – более 10 тысяч квадратных метров. Храм сможет вмещать до 6 тысяч верующих.