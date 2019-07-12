РИАМО - 12 июл. Рядом с деревней Люторецкое в городском округе Чехов построили корпус завода по производству декоративной бумаги, возведение состоялось в рамках второго этапа строительства, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Площадь здания составила 14,2 тысячи квадратных метров. Объект получил ЗОС (заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации - ред.) и готовится к вводу в эксплуатацию», – сообщил начальник ведомства Артур Гарибян.

В корпусе размещены производственные и складские помещения со встроенным блоком административно-делового корпуса. Застройщиком выступает ООО «Шаттдекор». Финансирование - средства инвестора.

После ввода объекта в эксплуатацию будет создано более 80 новых рабочих мест.