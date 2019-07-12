РИАМО – 12 июл. Полицейские задержали 43-летнего жителя столицы, который оскорблял сотрудников службы авиационной безопасности, находясь в аэропорту города Краснодар, сообщается на сайте МВД России.

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Краснодар Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте из службы авиационной безопасности поступило сообщение о том, что при входе в зал вылета на пункте досмотра находится мужчина, который использует в своей речи нецензурные выражения», – говорится в сообщении.

Установлено, что 43-летний житель города Москвы на входе в здание аэровокзала Краснодара во время досмотра нецензурно выражался и оскорблял сотрудников службы авиационной безопасности, тем самым нарушая общественный порядок.

«Сотрудниками патрульно-постовой службы правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции», – добавляется в материале.

В отношении пассажира составлен протокол об административном правонарушении.

«В настоящее время он помещен в комнату административно задержанных до рассмотрения дела судом», – подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.