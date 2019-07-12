РИАМО - 12 июл. Поезда вновь курсируют по часовой стрелке на Кольцевой линии московского метро, где ранее произошел сбой, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

В вечерний час пик пятницы из-за падения человека на пути на Кольцевой линии не было движения по часовой стрелке. Пассажиров предупреждали о сбое через громкую связь.

«Движение на Кольцевой линии восстановлено», - говорится в сообщении.

Во время сбоя рекомендовалось пользоваться наземным транспортом, а также другими линиями метро.

На Кольцевой линии метро движение поездов вошло в график после сбоя>>