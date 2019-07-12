РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 июл. В пятницу вечером на автотрассе А-107 в подмосковном Подольске образовалась пробка длиной около 2 километров, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 18:43 на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной около 2 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на деревню Большое Толбино. Средняя скорость движения – 10 километров в час.

Также на улице Кирова произошли две аварии, еще одно дорожно-транспортное происшествие отмечено на въезде на Обводную дорогу у поселка Быково.