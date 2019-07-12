РИАМО - 12 июл. Поезда по часовой стрелке на Кольцевой линии московского метро временно не ходят, сбой произошел из-за падения человека, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«На Кольцевой линии нет движения поездов по часовой стрелке из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следуют согласно расписанию», – сообщается в аккаунте.

Пассажиров призвали пользоваться поездами против часовой, а также станциями других линий.

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