РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 июл. В двух многоэтажках микрорайона Климовск подмосковного Подольска 15 июля временно отключат горячую воду из-за проведения плановых работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«<…> 15 июля с 9:00 до 17:00 в микрорайоне Климовск не будет подаваться горячая вода в многоквартирные дома по адресам: улица Железнодорожная, дом №5; улица Ленина, дом №27. В этот день управление теплоснабжением МУП «СЕЗ» будет выполнять плановые работы», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.