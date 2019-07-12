РИАМО - 12 июл. Управляющая организация «ЦС-Сервис», отвечающая за чистоту в одном из домов Реутова, после жалоб жителей на нетщательную уборку заплатила штраф в размере 25 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Московской области «Государственная жилищная инспекция».

Внеплановая проверка дома №19/10 по улице Ленина показала, что жалобы жителей были обоснованы: грязь была во всех трех подъездах дома. УК обязали убрать их соответствии с графиком.

«В отношении организации составлен административный протокол об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

Во время контрольной проверки инспекторы отметили, что специалисты «ЦС-Сервис» осуществили необходимые работы по приведению общедомового имущества в порядок.