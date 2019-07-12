РИАМО – 12 июл. Временные изменения в графике движения поездов «Аэроэкспресс» на Внуковском направлении в ночь с 13 на 14 и с 20 на 21 июля вводятся в связи с проведением плановых работ на железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

В ночь с 13 на 14 июля произойдут следующие изменения в расписании отправления и прибытия аэроэкспрессов, курсирующих между Киевским вокзалом и аэропортом «Внуково». Так, от Киевского вокзала составы будут отправляться в 00:10, 7:03. От аэропорта «Внуково» экспрессы будут отправляться в 7:00.

«В ночь с 20 на 21 июля аэроэкспрессы будут курсировать в соответствии со следующим графиком: от Киевского вокзала – 23:25, 7:08, от аэропорта «Внуково» – 22:00, 23:00, 00:16, 7:03», – отмечается в сообщении.

Пассажиров просят предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы «Аэроэкспресс».

«Узнать актуальную информацию о графике движения поездов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив по телефону горячей линии: 8 (800) 700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах», – добавляется в материале.

Компания приносит гражданам извинения за доставленные неудобства.