РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 июл. Бесплатные места для торговли продукцией, выращенной на дачных участках, предоставили жителям подмосковных Люберец, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

«Жителям городского округа Люберцы предоставляются бесплатные места для торговли продукцией, выращенной на своих приусадебных участках. В округе функционируют 9 универсальных рынков и 11 ярмарочных площадок, реализующих овощи и фрукты», – говорится в сообщении.

Для получения бесплатного места жители Люберец могут обратиться в администрации рынков или в управление потребительского рынка, услуг и рекламы администрации горокруга по телефону: 8(495)503-34-84.