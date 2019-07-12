РИАМО - 12 июл. В Москве планируют разработать концепцию по реставрационным работам комбината издательства «Правда», историческое здание построено в стиле конструктивизма и находится на одноименной улице, сообщил в пятницу руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Это один из известнейших московских памятников периода конструктивизма. Главное здание находится близко к аварийному состоянию. Нам бы очень хотелось бы помимо реставрации вдохнуть в него новую жизнь, поэтому мы планируем вместе с собственником обсудить концепцию, как будет использоваться здание максимально эффективно и максимально интересно», – сказал Емельянов в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что одной из задач молодежного реставрационного форума, который во второй раз пройдет в Москве, станет реставрация комбината издательства «Правда».

Архитектурный комплекс типографии «Правды» – одно из самых крупных московских сооружений 1930-х годов. Его архитектором является Пантелеймон Голосов, автор Наркомземпрома на Садовом, который также участвовал в разработке проекта Библиотеки имени Ленина.