РИАМО - 12 июл. Ремонтные работы в рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий в городском округе Серебряные Пруды планируется завершить до 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в городском округе Серебряные Пруды в этом году благоустраивают 10 дворов. Одним из элементов, входящих в программу комплексного благоустройства, является асфальтовое покрытие.

«Администрацией городского округа проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика на ремонт 3063 квадратных метров асфальтового покрытия, заключены муниципальные контракты. На восьми дворовых территориях по данному виду работ предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета», - говорится в сообщении.

Ремонт асфальтового покрытия двух дворовых территорий будет выполнен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» не только за счет средств местного бюджета, но и за счет субсидии Московской области.

В настоящее время в рамках заключенных контрактов на ремонт асфальтового покрытия работы полностью выполнены на трех дворовых территориях, на семи ведутся работы.

Полностью ремонтные работы во дворах планируется завершить до 1 сентября 2019 года.