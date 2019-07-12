РИАМО – 12 июл. В 2019 году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в Рузском городском округе включено 20 многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Рузском городском округе выделено более 72 миллионов рублей, в том числе более 44 миллиона рублей будет направлено на ремонт кровель в 14 многоквартирных домах», – отмечается в сообщении.

Кроме того, свыше 2 миллионов рублей выдадут на ремонт внутридомовых инженерных систем в одном МКД, на ремонт фасада в пяти МКД выделена сумма более 1 миллиона рублей, на утепление фасада в одном МКД направят более 10 миллионов рублей, лифтовое оборудование заменят в двух МКД на сумму более 6 миллионов рублей, а на ремонт фундамента в 2 МКД выделено более 490 тысяч рублей.

По итогам проведения процедуры конкурсного отбора подрядных организаций по проведению строительно-монтажных работ победителем была признана организация ООО «Еврострой». В настоящее время фондом и подрядной организацией выполняются мероприятия по согласованию планов-графиков производства работ.

В программу капитального ремонта прошлого года в Рузском городском округе было включено 35 МКД по общестроительным работам.

«На 2019 год в Подмосковье запланирован ремонт более 2,6 тысячи домов, улучшение жилищных условий получат более 300 тысяч жителей. На эти цели выделено более 22 миллиарда рублей», – подчеркивается в сообщении.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2019 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте фонда http://fkr-mosreg.ru/.