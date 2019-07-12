РИАМО – 12 июл. Компанию «КОРНЕР-АЙТИ» включили в реестр недобросовестных поставщиков в связи с нарушением условий контракта, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее были рассмотрены сведения, представленные МУ городского поселения Щелково «Служба озеленения и благоустройства», в отношении ООО «КОРНЕР-АЙТИ» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. В регламентированный срок ООО «КОРНЕР-АЙТИ» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения», – отмечается в сообщении.

По этой причине учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на оказание услуг по ремонту и обслуживанию офисной техники.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «КОРНЕР-АЙТИ» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки», – дополняется в материале.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «КОРНЕР-АЙТИ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.