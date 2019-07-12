РИАМО - 12 июл. Жилой дом 1913 года постройки на улице Гиляровского будет отремонтирован с сохранением его исторического облика, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

В здании предусмотрены отделочные и ремонтные работы – мойка и очистка стен фасада, обработка их антисептиком, обновление штукатурки, окраска фасадов с сохранением декоративных элементов. Дворовые фасады также будут обновлены.

«Работы в подъездах будут выполняться с учетом необходимости сохранения существующих декоративных элементов. Будут окрашены потолки лестничных клеток и тамбуров, проведена замена дверей и окон в местах общего пользования и обновлены инженерно-технические сети. Таким образом, сохранится исторический облик здания, а жители дома будут обеспечены комфортными и безопасными условиями для проживания», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

На лестничных клетках планируется замена покрытия пола на керамогранитную плитку, ремонт штукатурного слоя и окраска стен, а также очистка и окраска металлических ограждений лестничных маршей.

В тамбуре будет обновлена плитка на стенах, установлена новая входная дверь. В местах общего пользования заменят оконные блоки на аналоги с двойным стеклопакетом в ПВХ-профиле. Помимо этого, предусматривается замена коммуникаций и последующий восстановительный ремонт по всему объему здания.