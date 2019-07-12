РИАМО - 12 июл. За первую половину текущего года в столице завершены реставрационные работы на 95 объектах культурного наследия, сообщил в пятницу руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

«За первое полугодие 2019 года в городе полностью отреставрировано и принято 95 объектов культурного наследия. Это нормальная, стандартная цифра», - сказал Емельянов на телеканале «Москва 24».

Он отметил, что в нынешнем году реставрационные работы были завершены в Миусском трамвайном депо, которое стало одним из самых модных мест в Москве.