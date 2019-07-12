РИАМО - 12 июл. В подмосковной Лобне отремонтировали 80 подъездов многоквартирных жилых домов по губернаторской программе, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«В текущем году в Лобне управляющие компании отремонтировали 80 подъездов, что составляет 44 % от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 180 подъездов», – сообщил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

Всего в Подмосковье по данной программе отремонтировали более 5,5 тысяч подъездов, из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 38% подъездов.

В этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,2 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половина составляет субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение продлить срок действия программы до 2020 года. Участие в программе «Мой подъезд» добровольное и происходит по решению собственников жилья.