РИАМО - 12 июл. Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти нобелевского лауреата академика Жореса Алферова, в частности, в стране появится стипендия имени ученого, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Отмечая выдающийся вклад Ж.И. Алферова в развитие отечественной и мировой науки, а также учитывая его многолетнюю плодотворную общественную деятельность, постановляю правительству Российской Федерации учредить, начиная с 2020 года, 10 персональных стипендий имени Ж.И. Алферова для молодых ученых в области физики и нанотехнологий, а также определить порядок назначения этих стипендий», – говорится в тексте указа президента.

Кроме того, правительству РФ поручено решить вопрос о присвоении имени Алферова ФГБУ высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет Российской академии наук».

Также правительству Санкт-Петербурга рекомендовано рассмотреть вопрос установки мемориальной доски, посвященной Алферову, и вопрос о присвоении имени ученого одному из объектов улично-дорожной сети Северной столицы.

Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске в Белорусской ССР. В 1952 году окончил факультет электроники Ленинградского электротехнического института имени В.И. Ульянова (Ленина), с 1953 года он работал в Физико-техническом институте имени А.Ф.Иоффе РАН. С 1987 занимал в институте пост директора.

С 1990 по 1991 год – вице-президент Академии наук (АН) СССР, председатель президиума Ленинградского научного центра, с 1991 года – вице-президент РАН, председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН.

Ученый занимался разработкой полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов, поэтому в 2000 году его вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером удостоили Нобелевской премии по физике.