РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 июл. Делегация подмосковного Подольска приняла участие в первой смене форума «Я – гражданин Подмосковья» в Волоколамском городском округе, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Волоколамском горокруге Подмосковья встретили участников первой смены палаточного молодежного форума «Я – гражданин Подмосковья», который будет проходить <…> по 31 июля. В состав делегации городского округа Подольск вошли активные молодые люди, включая членов Подольского отделения «Молодой гвардии Единой России», – говорится в сообщении.

Московский областной форум «Я – гражданин Подмосковья» – это площадка для самореализации и обмена опытом. Форум проходит в седьмой раз в новом формате, новом стиле и с новым смыслом.

В рамках форума состоится пять смен, посвященных разным темам: «Творчество», «Предпринимательство», «Молодые парламентарии», «Волонтеры», «Профессиональное образование». Первая смена продлится до 15 июля; 2 смена – с 15 по 19 июля; 3 смена – с 19 по 23 июля; 4 смена – с 23 по 27 июля; 5 смена – с 27 по 31 июля.