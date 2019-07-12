РИАМО - 12 июл. В подмосковном Реутов проведут капитальный ремонт 21 многоквартирного дома на сумму более 386 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в городском округе Реутов включен 21 многоквартирный дом», – говорится в сообщении.

На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Реутове выделили более 386 миллионов рублей, в том числе более 74 миллиона рублей направят на ремонт кровель в 18 многоквартирных домах.

Более 63 миллионов рублей потратят на ремонт внутридомовых инженерных систем в девяти МКД, на ремонт фасада в 11 МКД выделена сумма более 177 миллионов рублей. На утепление фасада в одном МКД направят более 24 миллионов рублей, лифтовое оборудование заменят в 1 МКД на сумму более 7 миллионов рублей. На ремонт фундамента в одном доме выделили свыше 323 тысяч рублей.

По итогам проведения процедуры конкурсного отбора подрядных организаций по проведению строительно-монтажных работ победителем признана организация ООО «Стартен».

В программу капитального ремонта прошлого года в городском округе Реутов было включено 18 МКД по общестроительным работам и один дом по замене лифтов.

На 2019 году в Подмосковье запланирован ремонт более 2,6 тысяч домов, улучшение жилищных условий получат более 300 тысяч жителей. На эти цели выделено более 22 миллиардов рублей.