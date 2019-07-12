РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 июл. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска рассказали воспитанникам одного из детских лагерей горокруга о правилах дорожного движения, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск в одном из детских лагерей городского округа на днях провели профилактическое мероприятие по безопасному поведению на дорогах и викторину на знание правил дорожного движения.

«В начале мероприятия автоинспекторы рассказали участникам о правилах безопасного перехода проезжей части, в том числе в жилых зонах, нахождения в автомашине в качестве пассажира, использования велосипедов и мототехники, световозвращающих элементов. Во второй части мероприятия представитель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Подольска разъяснила ответственность за совершение правонарушений и преступлений», – говорится в сообщении.

В формате игры дети приняли участие в викторине по правилам дорожного движения. В конце мероприятия в рамках региональной социальной кампании «Маленький пассажир – большая ответственность!» ребята призвали взрослых использовать детские автокресла, тем самым оберегая жизнь и здоровье детей при движении в автомобиле.