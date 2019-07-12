РИАМО (КОРОЛЕВ) – 12 июл. Ремонт подземного перехода на железнодорожной станции «Подлипки Дачные» в подмосковном Королеве близится к завершению, все выявленные недочеты планируют устранить до конца июля, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик.

В пятницу Копцик провел выездное совещание с представителями РЖД по вопросу завершения ремонта подземного перехода на станции «Подлипки Дачные».

«Проверил, как проведен ремонт в переходе. До идеального перехода еще далеко, но тем не менее работа видна – пол ровный, освещение исправно, лестницы отремонтированы. Все недочеты представители РЖД обещали исправить до конца июля», – сказал Копцик.

В 2020 году на станции «Подлипки Дачные» планируется также строительство безопасного наземного перехода. Городская администрация держит вопрос на контроле. В текущем году планируется разработать всю необходимую документацию, а в 2020 году – приступить к строительству наземного перехода.