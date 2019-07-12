РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в Подольске создал цех по производству локальных очистных сооружений (ЛОС) и приглашает на работу сотрудников, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Одно из крупнейших в России предприятий по исследованию, разработкам и выпуску стрелкового оружия АО «ЦНИИТОЧМАШ» Подольска освоил выпуск новых видов гражданской продукции. Предприятие организовало новое подразделение – цех по производству изделий экологического назначения. В первую очередь, речь идет об изготовлении локальных очистных сооружений (ЛОС), предназначенных для полного или глубокого очищения дождевых, промышленных или бытовых сточных вод. Сооружения очищают стоки до установленного санитарными нормами уровня. Такая вода безопасна для людей, животных и растений», – говорится в сообщении.

Конструктивные особенности изготавливаемых ЛОС предусматривают использование в том числе биологической очистки при помощи микроорганизмов, которые разлагают загрязнения, содержащиеся в воде. Биологические реакторы могут быть как самостоятельным очистным сооружением, так и этапом в многоступенчатой системе больших городских очистительных комплексов.

Основной задачей нового подразделения на первом этапе станет освоение производства ЛОС из полимерных материалов. Производство включает в себя изготовление заготовок из вспененного полипропилена, сборку внутренних узлов, монтаж электрических модулей управления и непосредственно сборку сооружений различных типоразмеров в зависимости от их назначения.

«Для организации работы нового цеха выделены производственные помещения, поставлены необходимые оборудования и инструмент, определена организационная структура. Также производится набор сотрудников по специальностям «сварщик пластмасс», «помощник сварщика пластмасс», «электромонтер по обслуживанию преобразовательных устройств», которые в настоящее время проходят инструктажи и обучение», – пояснила руководитель службы персонала ЦНИИТОЧМАШ Жанна Фарион.