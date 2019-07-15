В Подмосковье борщевиком Сосновского заражено около 30 тысяч гектаров земли. В начале мая в регионе начали комплексную обработку земель от этого опасного растения, в том числе, при помощи дронов. Тем не менее в наиболее зараженных сорняком муниципалитетах к началу июля он успел зацвести на полях и вдоль дорог. Страдают от наступления ядовитого растения не только аграрии, но также пчеловоды и дачники. Как оказать первую помощь при ожоге соком борщевика и какие меры борьбы с ним наиболее эффективны, смотрите в инфографике РИАМО.