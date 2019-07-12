РИАМО – 12 июл. ООО «Лингвотранссервис-ЛТС» попало в реестр недобросовестных поставщиков в связи с невыполнением условий контракта, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее были рассмотрены сведения, представленные МБДОУ «Детский сад №8» городского округа Кашира, в отношении ООО «Лингвотранссервис-ЛТС» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по капитальному ремонту для нужд муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8» городского округа Кашира», – отмечается в сообщении.

В связи с нарушением ООО «Лингвотранссервис-ЛТС» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Лингвотранссервис-ЛТС» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.