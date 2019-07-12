РИАМО - 12 июл. В подмосковных Мытищах врачи помогли пятилетнему мальчику, который поглотил 10-рублевую монету, инородный предмет извлекли из пищевода ребенка, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В приемно-диагностическое отделение Мытищинской городской клинической больницы поступил пятилетний мальчик, проглотивший 10-рублевую монету. После рентгенографического обследования выяснилось, что она крепко зафиксировалась в пищеводе.

«Под наркозом с помощью видеостойки под зрительным контролем аппарат был проведет в ротоглотку. Монетка была удалена из пищевода инструментально. Наблюдение за маленьким пациентом продолжили врачи детского травматологического отделения», - сказал главный врач Мытищинской больницы Валерий Янин.

В пятницу маленького пациента выписали из больницы домой. Мальчик общителен и чувствует себя хорошо.

Малыш рассказал, что монетку проглотил случайно, заигрался. Но сразу сообщил родителям о случившемся, они и отвезли ребенка в больницу.

Как уточнил папа мальчика, никто не ожидал, что малыш может оказаться в такой ситуации, поскольку дома постоянно ведутся разговоры на эту тему.

«Хочется выразить благодарность врачам МГКБ: заведующему приемно-диагностического отделения Виталию Шконде, который извлек монетку, и заведующему детским травматологическим отделением Владиславу Смирнову за уход, доброжелательность и умение говорить с родителями маленьких пациентов. Конечно, мы еще раз проведем беседу с сыном. Кстати, монетку он забрал с собой на память», - отметил папа мальчика.

Это уже второй подобный случай за последнее время. 22 июня врачи извлекли из пищевода двухгодовалого ребенка монету номиналом 1 рубль.

Медики напомнили, что нужно убирать из поля зрения детей мелкие предметы: скрепки, монеты, шарики, конструкторы и так далее.