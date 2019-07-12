РИАМО – 12 июл. Во дворце спорта «Багратион» в Можайске в пятницу прошло тестирование всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», нормативы выполнили люди с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участникам были доступны восемь различных видов испытаний.

«Среди них: подтягивания на высокой и низкой перекладинах, отжимания, рывок гири, а также прыжок в длину, сгибание и разгибание туловища из положения лежа, наклон на гибкость и метание теннисного мяча в цель», – отмечается в сообщении.

Помимо жителей Можайска, в числе участвующих были также представители Рузы.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков уточнил, что географию работы таких площадок будут расширять. Таким образом каждый желающий вне зависимости от физических показателей сможет присоединиться к выполнению нормативов ГТО.