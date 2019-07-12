РИАМО - 12 июл. По просьбе жительницы дома в Наро-Фоминске жилищные инспекторы проконтролировали, чтобы управляющая организация оперативно починила цоколь во избежание распространении плесени, говорится в сообщении пресс-службы Государственной жилищной инспекции Московской области.

«Еще с 16 ноября в нашем подвале образовалась сырость. Испарения разрушают стены подъезда, способствуют вздутию ламината, возникновению повышенной влажности и плесени в нашей квартире, которая находится на первом этаже. Данная проблема управляющей организацией не устраняется», – рассказала жительница дома в официальном обращении.

Внеплановая проверка в доме №5 на улице Шибанкова показала, что облицовка на цоколе дома частично обрушена. Так как цоколь выполняет функцию защиты стен дома от осадков и влаги, поднимающейся от грунта, от ООО «УК ЖКХ «Нара» потребовали сразу же исправить это нарушение жилищного законодательства.

Такая срочность была обоснована необходимостью пресечь дальнейшее распространение плесени и исключить риск гниения стройматериалов, из которых сделаны стены.

За изначальное несоблюдение требований касательно обязательных процедур по энергосбережению и повышению энергоэффективности общего имущества собственников помещений на управляющую компанию наложили штраф.

При контрольной проверке жилищные инспекторы убедились в том, что в результате вмешательства Госжилинспекции цоколь жилого многоквартирного дома отремонтирован, работы по исполнению предписания выполнены в полном объеме, все нарушения – устранены.