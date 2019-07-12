РИАМО - 12 июл. Телеведущая Яна Чурикова прошла обследование в павильоне здоровья в столичном парке Горького, она отметила пользу проекта в продвижении здорового образа жизни среди москвичей, передает корреспондент РИАМО.

«Мне раньше казалось, что, для того чтобы пройти такую диспансеризацию, сделать и кардиограмму, и анализы крови и из пальца, и из вены, нужно было день убить. Сейчас я провела 42 минуты, мило болтая с докторами, и ЭКГ сделали, и индекс массы тела посчитали», - сказала Чурикова.

Она подчеркнула, что такое медобследование должно войти в привычку у москвичей

«Чекап – это нормальное отношение к себе и к своему здоровью. Регулярный чекап должен войти в привычку. Это как чистить зубы по утрам, как выпивать норму воды в день», - добавила Чурикова.

Проект «Здоровая Москва» стартовал 3 июня. Медицинские павильоны «Здоровая Москва», это, по сути, филиалы поликлиник. Они представляют собой сборно-разборные модули с кабинетами врачей и современным диагностическим оборудованием.

Гуляя по парку, все желающие могут в непринужденной обстановке и максимально комфортных условиях пройти обследования. Все лето павильоны работают в столичных парках. Каждый из них оснащен по современному стандарту комфортности.

Павильоны «Здоровая Москва» работают без выходных и перерывов с 08:00 до 22:00. После посещения пациент получает паспорт здоровья, результаты сданных анализов придут на электронную почту.