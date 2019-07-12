РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. В подмосковном Подольске отремонтировали 350 подъездов по губернаторской программе софинансирования в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

В Подмосковье по поручению губернатора министерством жилищно-коммунального хозяйства совместно с муниципальными образованиями продолжается реализация приоритетного проекта – программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд». Основная цель программы – в кратчайшие сроки привести каждый подъезд Подмосковья к нормативному состоянию.

«В текущем году в Подольске управляющие компании отремонтировали 350 подъездов, что составляет 39% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 900 подъездов. Всего в Подмосковье по программе «Мой подъезд» уже отремонтировано более 5,5 тысяч подъездов, из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 38% подъездов», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

В текущем году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,2 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половина составляет субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение продлить срок действия программы до 2020 года. Участие в программе «Мой подъезд» добровольное, происходит по решению собственников жилья, которое позволяет самим жителям выбрать не только колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил, но и определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы.