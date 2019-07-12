РИАМО - 12 июл. Управляющие организации двух многоквартирных домов в Дубне и Щелкове оперативно устранили разрушения лестниц у входа в подъезд по требованию представителей Государственной жилищной инспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Горожане, проживающие в многоквартирных домах №19 корпус 2 по улице Энтузиастов в Дубне и №6 по улице 8 Марта в Щелкове, обратились в надзорное ведомство с просьбой проинспектировать входные группы их подъездов. Инспекторы ведомства незамедлительно исполнили поступившую просьбу.

«В ходе проверок установлены факты разрушения лестничных ступеней при входах в подъезды. Управляющие организации ООО «Финсервис» из Дубны и ООО «УК Альтаир» из Щелкова получили предписания о восстановлении ступеней, ведущих в подъезды многоквартирных домов», — говорится в сообщении.

Жилищные инспекторы повторно посетили два адреса с целью мониторинга и зафиксировали, что выданные ими замечания исполнены в отведенные сроки, и жители теперь могут не опасаться за травмоопасность их входных групп.