РИАМО – 12 июл. Асфальтовое покрытие на участке дороги по улице Спортивная в подмосковном Дзержинском обновят до 26 июля, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Ремонт дороги на улице Спортивная проводят в рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья».

«На улице Спортивная восстановят участок дороги длиной 880 метров и площадью 6754 квадратных метра. В настоящее время подрядная организация осуществляет демонтаж бордюрного камня. Работы по обновлению асфальтового покрытия планируется выполнить до 26 июля», – говорится в сообщении.

Администрация городского округа приносит извинения за доставленные при проведении работ неудобства.