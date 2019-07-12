РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 июл. В Подольске в пятницу открылся ежегодный фестиваль загородных оздоровительных лагерей «Лето-2019», в котором приняли участие воспитанники трех учреждений детского отдыха «Мечта», «Ромашка» и «Родина», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Фестиваль «Лето» среди загородных оздоровительных лагерей Подольска проводится в горокруге более 10 лет подряд. Традиционно мероприятие проходит на базе детского лагеря «Мечта». В ходе мероприятия выберут лучший лагерь текущего летнего сезона, которому вручат переходящий кубок.

«Всего участвуют команды от лагерей «Мечта», «Ромашка» и «Родина», в каждой из которых по 10 человек, а также вожатые. В текущем году тематикой фестиваля стал театр, так как 2019 год объявили Годом театра. Мероприятие началось с интеллектуальной викторины, после чего для участников провели увлекательный квест «Там, на неведомых дорожках», а также конкурс плакатов в виде театральной афиши по мотивам сказок Пушкина», – сказала одна из организаторов мероприятия.

Главной частью фестиваля стал традиционный концерт, в рамках которого участникам необходимо было показать подготовленную визитную карточку на тематику фестиваля. После этого состоялось испытание для вожатых команд и другие этапы конкурса. Среди жюри были председатель комитета по делам молодежи администрации округа Иван Литвяков, депутат, главный врач Подольского роддома Александр Скобейников и другие.

Команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам всех испытаний, станет победителем фестиваля и получит переходящий кубок.