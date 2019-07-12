РИАМО - 12 июл. В столице 28 июля состоится ГУМ-Авторалли, в шестой раз на Красной площади все желающие смогут увидеть самую представительную коллекцию уникальных машин советской эпохи, в соревновании примут участие 120 экипажей, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

Как и в предыдущие годы, на старт выведут самую представительную коллекцию раритетов: монументальные правительственные ЗИЛы, роскошные «Чайки», стильные «Волги», горбатые «Запорожцы», основательные «Победы», скромные трудяги «Москвичи» и вездесущие «Жигули».

«Старт ГУМ-Авторалли дается ровно в полдень с боем Курантов на Спасской башне Кремля. На увлекательный стокилометровый маршрут по живописным местам столицы отправятся 120 экипажей. Задача участников – выдержать заданный темп и найти единственно правильный путь к скрытым контрольным точкам, чтобы оказаться в них вовремя максимальное количество раз», – отмечается в сообщении.

© пресс-служба «Государственного универсального магазина»

Маршрут ГУМ-Авторалли не повторяется, каждый год он прокладывается по-новому, но непременно включает в себя главные достопримечательности Москвы. Многое в этой игре зависит от мастерства водителя, от смекалки и расчетливости штурмана.

«Самому молодому автомобилю на ГУМ-Авторалли в этом году исполняется 35 лет, а самому почтенному – фаэтону ГАЗ-А – 85. Средний же возраст машин Авторалли – 62 года. Одни экземпляры воссозданы энтузиастами с невероятной тщательностью и вниманием к деталям. Другие – это «семейные реликвии», которые бережно сохранены несколькими поколениями их владельцев.

«В этом году старт ГУМ-Авторалли впервые дается на Васильевском спуске. Сквозь стартовую арку торжественно проедут десятки прекрасных автомобилей. За каждым из них огромный труд профессиональных реставраторов и любовь владельцев», – уточняется в материале.

Авторалли завершится в парке МГУ на Воробьевых Горах. После финиша состоится торжественное награждение победителей и призеров.