РИАМО - 12 июл. В Москве состоялись четыре аукциона, в ходе которых разыграли права заключения договоров на размещение плоскостных парковок без оформления земельного участка, победители обустроят парковки в районах Красносельский, Медведково, Южное Тушино и Тропарево-Никулино, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Заместитель мэра Москвы в правительстве по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что за право построить парковки боролись 13 инвесторов, а на один лот в среднем приходилось три претендента. С начала текущего месяца посредством городских торгов для парковочных пространств реализовали 7 тысяч квадратных метров.

«Самым высоко конкурентным стал участок под создание парковки на 9 машино-мест в Красносельском районе, расположенный на Даевом переулке, дом №22. На него претендовали 4 участника, а стартовая цена выросла в семь раз и составила 904 тысячи рублей», – отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Дороже всего обошелся лот, расположенный в Медведкове на улице Молодцова, дом №6. Здесь планируется разместить парковку на 90 машино-мест. На него претендовали 5 инвесторов, а итоговая цена выросла в три раза, достигнув рекордной отметки в 2,6 миллиона рублей.

Также разыграли два лота на северо-западе и западе Москвы. Первый из них находится на улице Свободы, дом 35, строение 39 и рассчитан на 34 машино-места. В торгах за этот объект участвовал один инвестор.

Вторую парковку на 70 автомобилей построят в Олимпийской деревне на Мичуринском проспекте, владение 1. За этот лот боролись три претендента, а победителем стало ФГБУК «Московская государственная академическая филармония».

По словам сотрудника учреждения, вблизи находится «Филармония-2», концертный зал имени Сергея Рахманинова, и парковка будет возведена для удобства посетителей.

С каждым победителем этих торгов заключили договор на размещение некапитального объекта сроком на 5 лет. Инвесторы будут должны содержать объект в корректном техническом состоянии и вовремя устранять неполадки.