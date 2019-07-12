РИАМО - 12 июл. В пятницу свой день рождения отмечает выдающийся тренер Советского Союза и России, основатель подмосковной женской баскетбольной команды «Спартак», почетный гражданин Московской области Давид Берлин.

Берлин родился 12 июля 1925 года в Москве. Окончил Московский торфяной институт в 1953 году, Смоленский государственный институт физической культуры по специальности «тренер-преподаватель» в 1967 году.

Более 60 лет он бессменно руководит женской баскетбольной командой «Спартак» Подмосковья, что является абсолютным рекордом в мире профессионального спорта. В команде воспитаны выдающиеся спортсмены – чемпионы мира и Европы, подготовлено пять заслуженных мастеров спорта СССР, 26 мастеров спорта международного класса, 12 чемпионов мира и Европы.

На Олимпийских играх в Монреале, Москве, Барселоне и Пекине личные воспитанники Берлина завоевали семь золотых и одну бронзовую медаль.

В 1967 и 1978 годах команда «Спартак» становилась чемпионом СССР, в 1972 и 1982 годах выиграла Кубок СССР, семь раз завоевывала звание чемпиона России, четыре раза становилась обладателем Кубка Европы по баскетболу среди женских команд и пятикратным победителем Спартакиады народов СССР.

Берлин начал трудовую деятельность в 1942 году санитаром госпиталя №2430 в Москве. А с 1949 по 1999 годы был главным тренером женской баскетбольной команды «Спартак».

С 1999 года по настоящее время - генеральный директор государственного учреждения Московской области «Баскетбольный клуб «Спартак» Московской области».

Также с 1970 по 1990 годы являлся заместителем председателя Федерации баскетбола России, председателем тренерского совета России, а также членом коллегии комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области.

Берлин награжден орденом «Знак почета», орденом Почета, орденом Дружбы, медалями, в том числе «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Является заслуженным работником физической культуры Российской Федерации.

Постановлением губернатора Московской области от 11 мая 2005 года №72-ПГ Берлину присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».