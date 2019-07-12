РИАМО (КОРОЛЕВ) – 12 июл. Сотрудника РКК «Энергия» из Королева признали виновным в посредничестве в коммерческом подкупе, сообщается на сайте главного следственного управления следственного комитета России по Московской области.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2018 года у заместителя гендиректора по персоналу, социальной политике и контрольно-ревизионной деятельности ПАО «РКК «Энергия» возник преступный умысел, направленный на незаконное получение денежных средств в особо крупном размере за совершение действий в интересах организации, с которой у ПАО «РКК «Энергия» был заключен контракт на проведение ремонтных работ. Сумма контракта составляла 300 миллионов рублей.

«Главный специалист по противодействию коррупции потребовал от представителя организации передачи руководству ПАО «РКК «Энергия» 10% от суммы оплаты контракта, что составляло более 31 миллиона рублей, за подписание в дальнейшем всех актов приемки-передач и покровительство в иных вопросах. Для совершения преступных действий заместитель генерального директора привлек своих подчиненных - бывшего главного специалиста по противодействию коррупции и начальника службы внутренних расследований 17С ПАО «РКК «Энергия», – говорится в сообщении.

В июле 2018 года часть суммы была передана сотрудникам корпорации. Всю сумму они получить не смогли, так как их сговор был пресечен правоохранительными органами.

«Собранные следователем доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главному специалисту по противодействию коррупции службы 17С ПАО «РКК «Энергия». Он признан виновным в совершении посредничества в коммерческом подкупе (часть 3 статья 204.1 УК РФ)», – добавляется в сообщении.

Уголовные дела в отношении двух других сотрудников ПАО «РКК «Энергия» находятся в производстве следователя ГСУ СК России по Московской области.

Приговором суда сотруднику ПАО «РКК «Энергия» назначено наказание в виде 3 лет условно.