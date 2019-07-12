РИАМО - 12 июл. Начали принимать заявки на участие в электронном аукционе на аренду двух благоустроенных нежилых помещений в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«На Едином портале торгов Московской области объявлены электронные аукционы по аренде на пять лет двух благоустроенных нежилых помещений для осуществления деятельности по ремонту и эксплуатации жилого фонда городского округа Балашиха, расположенных на улице Свердлова, дом 37», – отмечается в сообщении.

Помещения расположены на первом (82,3 квадратных метра) и подвальном (275 квадратных метров) этажах многоквартирного жилого дома, имеют отдельные входы, оснащены электро-, водоснабжением, водоотведением, отоплением и полностью готовы к эксплуатации.

Заявки на участие в электронных торгах можно подать до 14 августа на электронной площадке «РТС-тендер» (процедуры №№16124, 16125).