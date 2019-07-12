РИАМО - 12 июл. Спортсменка из Московской области Аделина Ибатуллина в составе сборной России выиграла две золотых медали на юниорском чемпионате мира по пятиборью, который проходит с 7 по 14 июля в польском городе Джонков, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта региона.

Ибатуллина стала лидером в индивидуальном первенстве. Она обогнала Керензу Брайсон из Великобритании и Луку Барту из Венгрии. Одержала победу подмосковная спортсменка и в командных соревнованиях.

«В команде с Ксенией Фральцовой и Аленой Авдеевой Аделина Ибатуллина поднялась на верхнюю ступень пьедестала и завоевала вторую золотую медаль соревнований. Второе место заняли спортсменки из Египта, третья позиция досталась сборной Великобритании», - говорится в сообщении.

По словам министра физической культуры и спорта региона Романа Терюшкова, Ибатуллина продолжает достигать впечатляющих высот: помимо полученных на этом чемпионате медалей она уже выиграла два золота первенства Европы.

«По ходу текущего сезона она показывает не просто стабильное выступление, а всерьез претендует на звание одной из сильнейших не только на континенте, но и во всем мире», - заключил он.