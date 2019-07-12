РИАМО - 12 июл. В территориальные отделы Госадмтехнадзора Московской области направлено 11 новых автомобилей отечественного производства «УАЗ-Патриот», говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Новые автомобили поступили в Сергиев-Посад, Солнечногорск, Химки, Мытищи, Истру, Ногинск, Электросталь, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Луховицы, Ступино и Наро-Фоминск.

«Сотрудники ведомства используют автомобили ежедневно для осуществления надзорной деятельности. Иногда работа инспектора проходит в труднодоступных местах, например, для выявления свалок мусорных отходов. Помимо плановых проверок, зачастую приходится экстренно выезжать по обращениям жителей муниципальных образований», – отметил начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Кроме того, по его словам, инспекторы помогают своим подопечным – одиноко проживающим в частном секторе людям преклонного возраста, инвалидам – приезжают помочь по хозяйству.

«Экипаж сотрудников – это активный мобильный отряд, который контролирует исполнение областного законодательства в сфере чистоты, порядка и благоустройства», – подчеркнул Баженов.

Всего автопарк Госадмтехнадзора составляют 140 автомобилей в 56 городах Московской области. Ведомством подготовлены к списанию 12 автомобилей 2011 года выпуска. Обновление автопарка проводится ежегодно. Так, например, в 2017 году было приобретено 10 автомобилей, в 2018-м – 12 транспортных средств, в нынешнем году – также 12 автомобилей.