РИАМО - 12 июл. Железнодорожники ввели в график движение электричек на Горьковском направлении Московской железной дороги после сбоя из-за незапланированной остановки пассажирского поезда, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Ранее в пути было задержано несколько электропоездов в результате незапланированной остановки пассажирского поезда №706 Москва – Нижний Новгород. МЖД приложила максимальные усилия, чтобы как можно скорее стабилизировать движение поездов.

«В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию. <…> МЖД приносит пассажирам своим извинения за доставленные неудобства», – отмечается в сообщении.