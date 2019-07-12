РИАМО - 12 июл. Мужчину, обвиняемого в присвоении более 5 миллионов рублей, доставили из Финляндии в Москву, сообщается на сайте МВД РФ.

«В Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России доставлен Александр Савин, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата» – ред.)», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся информации, с 2010 по 2012 годы в Петрозаводске злоумышленник обманным путем присвоил свыше 5 миллионов рублей. Он предложил ряду предпринимателей свои услуги по приобретению и поставке грузовых автомобилей и прицепов к ним. По условиям сделки заказчики перечислили деньги авансом, но оплаченный товар так и не получили, отметила она.

На основании запроса МВД по Республике Карелия Савин был объявлен в международный розыск и в январе 2019 года задержан на территории Финляндии.

«Фигурант должен был быть доставлен в Москву в феврале текущего года, однако он обратился в иммиграционные органы Финляндии с ходатайством о предоставлении ему статуса беженца, в связи с чем экстрадиция была отложена. Сегодня разыскиваемый экстрадирован в Россию», – резюмировала Волк.