РИАМО - 12 июл. Две маленьких пациентки поступили в Московский областной консультативно-диагностический центр (МОКДЦД) с тяжелыми формами псориаза, девочкам провели обширный курс лечения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

В материале уточняется, что девочки болели с раннего возраста и тяжело переживали сильные нарушения кожных покровов на лице. Кроме того, они не ходили в школы и вели внесоциальный образ жизни.

«Девочкам провели полный курс обследования. Специалисты центра на основе международных клинических рекомендаций разработали индивидуальный план лечения для каждой. Это препараты базисной терапии, местная терапия, генно-инженерная биологическая терапия. Кроме этого, с пациентками занимаются психологи и кинезиотерапевты», – отметила главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева.

После назначения лечения пациентки наблюдаются в дневном стационаре и вскоре вернутся к нормальной жизни.

Одинаева отметила, что еще недавно жители Подмосковья с этим тяжелым хроническим заболеванием были вынуждены обращаться в столичные клиники и федеральные центры. Более того, многие пытались лечиться нетрадиционными способами, что приводило к серьезным осложнениям.

Теперь всех маленьких пациентов с данной патологией в регионе концентрирует на себе Московский областной консультативно-диагностический центр для детей. Только с начала года здесь получили медицинскую помощь 78 пациентов с данным недугом.

Всего в области около 1,5 тысяч детей и подростков страдают этим хроническим заболеванием.