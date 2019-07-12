РИАМО - 12 июл. В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в городском округе Щелково включено 32 многоквартирных дома, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в городском округе Щелково выделено более 328 миллионов рублей.

«В том числе более 85 миллионов рублей будет направлено на ремонт кровель в 18 многоквартирных домах, более 69 миллионов рублей на ремонт внутридомовых инженерных систем в 10 МКД, на ремонт фасада в 13 МКД выделена сумма более 49 миллионов рублей, на утепление фасада в одном МКД направят более 31 миллиона рублей, лифтовое оборудование заменят в восьми МКД на сумму более 66 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

По итогам проведения процедуры конкурсного отбора подрядных организаций по проведению строительно-монтажных работ победителем была признана организация ООО «Стартен». В настоящее время Фонда капитального ремонта Подмосковья и подрядной организацией выполняются мероприятия по согласованию планов-графиков производства работ.

В программу капитального ремонта прошлого года в городском округе Щелково было включено 69 МКД по общестроительным работам и шесть МКД по замене лифтов.

На 2019 год в Подмосковье запланирован ремонт более 2,6 тысячи домов, улучшение жилищных условий получат более 300 тысяч жителей. На эти цели выделено более 22 миллиардов рублей.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2019 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте фонда.